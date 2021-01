Le mouvement “Machrou Tounès” regrette “la soumission du nouveau gouvernement annoncé comme étant “un gouvernement de compétences” au chantage politique exercé par la ceinture parlementaire”, lit-on dans sa déclaration publiée mardi 19 janvier 2021.

Le mouvement appelle, depuis des mois, à l’organisation d’un congrès national de salut à même de répondre aux attentes des Tunisiens et à la nécessité pour le gouvernement indépendant de trouver des solutions aux dossiers brûlants, rappelle parti.

“Le président de la République a tardé à convoquer le congrès, prétextant des raisons futiles, et ce malgré les appels de l’Union générale tunisienne de travail à accélérer l’organisation de ce congrès”, déplore Machrou Tounès.

Le mouvement appelle toutes les forces politiques et civiles à “faire preuve de vigilance et à exercer des pressions constructives afin d’organiser, au plus vite, un congrès de salut”.

Et d’avertir que la confusion politique constatée dans les institutions constitutionnelles, en termes de conflit de prérogatives entre elles, a eu un impact négatif sur leur rendement en cette période critique.