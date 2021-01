Facilité de création d’entreprise  : Le Bénin, champion du monde, selon la CNUCED

Le N°1 mondial en 2020 en matière de facilitation de création d’entreprises, c’est le Bénin. C’est la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) qui l’a désigné ainsi.

Selon le journal en ligne burkinabè, burkina24.com, cette performance a été possible par le développement d’une plateforme de création d’entreprises mise au point par l’Agence de promotion des investissements et des exportations du Bénin (APIEx).

A noter au passage qu’il s’agit d’une structure gouvernementale béninoise pour la facilitation des exportations des produits fabriqués au Bénin

« L’Agence de promotion des investissements et des exportations (APIEx) a développé une plateforme pour permette aux investisseurs de trouver l’ensemble des démarches et des informations sur le monde des affaires au Bénin », écrit le site burkinabè.

Cité dans une interview accordée à ecofin.com, le directeur général de l’APIEx, Laurent Gangbes, a déclaré que « l’objectif de cette plateforme est d’attirer plus d’investisseurs et de permettre aux jeunes d’avoir des emplois. Ainsi, en 20 minutes, les personnes souhaitant créer des entreprises peuvent soumettre l’ensemble des documents demandés. Et dans les 3 heures, l’administration procède aux vérifications et contrôles avant de délivrer les différentes attestations ».

Pour plus d’efficacité, l’APIEx a regroupé à son sein tous les services de l’Etat qui délivrent les documents nécessaires pour créer une entreprise en ligne. Une sorte de guichet unique. Ce qui semble avoir tapé dans l’œil des experts de la CNUCED, lesquels au attribué à ce petit pays de l’Afrique de l’Ouest le titre de “N°1 mondial en 2020 en matière de facilitation de création d’entreprises“.