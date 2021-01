La fondation à but non lucratif “Développement, Accompagnement, Appui aux Micro-entrepreneurs” (“DAAM- ÏÚã”), vient de voir le jour. Créée par le Centre Financier aux entrepreneurs (CFE), DAAM aura pour mission principale le renforcement des TPE et micro-entreprises tunisiennes, en leur apportant l’appui technique nécessaire à leur développement, et en les accompagnant dans leur parcours entrepreneurial.

Les entrepreneurs cibles de DAAM, représentent une part importante du tissu économique et social de la Tunisie, d’où l’importance de mettre à leur disposition des outils et des programmes qui leur permettent de renforcer leurs positions, de créer des emplois, d’avoir un impact social positif et de contribuer ainsi, à l’amélioration de la qualité de vie de plusieurs familles.

Au-delà de la liste de ses fondateurs, DAAM s’est dotée d’un Comité d’orientation stratégique qui affiche des noms de renommée et des personnalités nationales et internationales, de premier plan, qui ont répondu présents pour apporter leur soutien effectif à ce projet ambitieux.

Il s’agit notamment de Widad Bouchammaoui, Sihem Rezig Kefi, Besma Soudani (trésorière de la fondation), Danièle Bessis, Taïeb Baccouche, Ali Klebi, Sahbi Mahjoub, aux côtés de Radhi Meddeb (président) et Mohamed Kamel Saïbi (secrétaire général).

“Cette fondation aura pour mission de favoriser une meilleure inclusion économique des micro-entrepreneurs, elle contribuera à l’amélioration de la qualité de vie des familles. Notre motivation principale derrière le lancement de cette initiative n’est autre que patriotique et répondra à notre devoir citoyen”, a noté Radhi Meddeb, Président du Conseil d’Administration du CFE et président de la Fondation.