Les Bacs de Djerba assureront, dès lundi 18 janvier 2021, deux voyages par jour, soit un et et un autre l’après-midi, et ce en application des mesures imposées dans le cadre du confinement ciblé décrété pour empêcher la propagation du Covid-19.

Le premier voyage partira du port d’Ajim le matin, une heure après la fin du couvre-feu, alors que le dernier voyage, quittera le port de Jorf une heure avant le début du couvre-feu, a précisé le ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Infrastructure, dans un communiqué, rendu public sur sa page Facebook.

Les différentes structures centrales et régionales relevant du département ministériel ainsi que les établissements placés sous sa tutelle continueront de fournir leurs services tout en veillant au respect des protocoles sanitaires pour chaque activité, a ajouté le ministère.