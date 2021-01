Les exportations tunisiennes de fruits ont baissé au cours de l’année 2020, à environ 30 mille tonnes, soit une valeur de plus de 75 millions de dinars, contre des exportations de l’ordre de 48 mille tonnes, pour une valeur de 110 millions de dinars, en 2019, selon les données obtenues par l’agence TAP auprès du groupement interprofessionnel des fruits (GIF).

Les statistiques ont montré que la Libye a occupé le premier rang en matière d’importation des fruits depuis la Tunisie, soit une quantité de plus de 17 mille tonnes d’une valeur de 30,692 millions de dinars contre 35 mille tonnes et des recettes de 63,621 MD en 2019, soit une régression de plus de 50%.

L’Italie a occupé le 2ème rang, avec des importations de 6 mille tonnes, d’une valeur de 9,735 MD en 2020 contre 6517 tonnes et des recettes de 8,489 MD en 2019, suivie par la France qui a importé de la Tunisie 1712 tonnes de fruits d’une valeur de 3,211 MD contre 3033 tonnes d’une valeur de 5,874 MD au cours de la même période de 2019.

La régression des exportations de fruits a concerné également le marché russe qui a importé 511 tonnes d’une valeur de 2,789 MD contre 671 tonnes d’une valeur de 3,081 MD en 2019. S’agissant des importations du marché d’Arabie Saoudite à partir de la Tunisie, elles ont enregistré une évolution, pour atteindre 378 tonnes d’une valeur de 3,795 MD en 2020 contre 355 tonnes, soit en valeur 3,691 MD en 2019.

Les exportations tunisiennes de fruits ont enregistré une légère hausse vers le marché qatari pour atteindre 641 tonnes d’une valeur de 7,104 MD contre 744 tonnes (6,781 MD) en 2019.