La Tunisie envisage d’exporter 70 mille tonnes d’huile d’olive conditionnée d’ici 2025, contre 27 mille tonnes exportées durant l’an dernier, a indiqué le président de la chambre des exportateurs d’huile d’olive, Chihab Ben Slama. Les exportations de l’huile d’olive représentent 6% des exportations tunisiennes et 45% de l’ensemble des exportations de produits agricoles, a-t-il rappelé, dans ce contexte.

Ben Slama, qui intervenait à une réunion à distance avec des responsables et des importateurs chinois, a fait savoir que la Tunisie produit environ 7% de l’huile d’olive international. 79% de ses exportations sont orientées vers l’Europe, 16% vers l’Amérique et 3% vers l’Asie.

Par ailleurs, il a noté que la consommation d’huile d’olive a doublé, au niveau mondial, durant les trois dernières décennies, et triplé pour les pays non producteurs, comme la Chine et un nombre de pays d’Asie du Sud.

Le responsable est revenu, lors de cette télé-rencontre, sur les difficultés entravant l’amélioration du niveau des exportations vers la Chine, notamment les obstacles d’ordre administratif et ceux causés par l’éloignement géographique.

Pour sa part, le président de la Chambre chinoise de commerce de produits agricoles et alimentaires, a indiqué que l’importation de l’huile d’olive de Tunisie a chuté, passant de 1300 tonnes durant la saison 2012 et 2013 à 100 tonnes en 2019, plaisant en faveur d’une stratégie pour renforcer la présence de l’huile d’olive tunisienne sur le marché chinois.

Une visite en Tunisie au profit d’une délégation de la Chambre chinoise de commerce de produits agricoles et alimentaires, afin de voir de près tous les maillons de la chaîne de production d’huile d’olive a été prévue en 2020, mais elle a été annulée en raison du Covid-19, a pour sa part indiqué l’ambassadeur de Tunisie à Pékin, Dhiaa Khaled.

Deuxième pays producteur de l’huile d’olive à l’échelle mondiale, la Tunisie a exporté, au cours de la saison 2019/2020, environ 365 mille tonnes d’huile d’olive, ce qui représente des recettes de l’ordre de 2225 millions de dinars. Elle a maintenu sa position de premier exportateur d’huile d’olive vers le Canada et les Etats-Unis de l’Amérique.