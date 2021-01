Le ministère du commerce et du développement des exportations a appelé dans un communiqué publié mardi à Tunis, les importateurs des bavettes à usage unique, à déposer le dossier d’importation, auprès de la direction générale de la qualité, du commerce intérieur et des métiers et services.

Ce dossier doit notamment, comporter une copie du registre national des entreprises dont la date de publication ne dépasse pas un mois, une facture d’achat, un certificat d’origine, un certificat de vente libre accordé par les autorités spécialisées du pays exportateur, une fiche technique et un rapport de conformité aux normes internationales, ainsi que des échantillons des bavettes importées.

Ce communiqué est destiné aux importateurs des bavettes médicales à usage unique régis par les deux identifiants douaniers n°63079098045 et 63079098090 Le ministère a précisé que cet appel s’inscrit dans le cadre de la prévention de la propagation du coronavirus et pour préserver la santé du consommateur.