Malheureusement, la Tunisie figure en 4ème position des pays africains les plus touchés par le coronavirus, avec près de 5 600 cas.

Le nombre de cas confirmés de Covid-19 sur le continent africain s’élève à plus de 3 millions, plus exactement 3 021 769, selon les données publiées dimanche 10 janvier 2021 par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).

Le continent africain déplore également, jusque-là, 72 121 morts liés à la pandémie, alors que près de 2,5 millions de personnes infectées par le virus sont guéries.

Les pays africains les plus touchés en termes de nombre de cas positifs sont l’Afrique du Sud, le Maroc, l’Egypte, la Tunisie et l’Ethiopie.

A noter que virus a infecté près de 90 millions de personnes à travers le monde, plus de 50 millions se sont rétablies, mais a fait près de 2 millions de décès, 1 944 583 précisément (chiffres de dimanche 10 janvier).