Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a souligné, lors d’une rencontre, vendredi 8 janvier 2021, avec l’ambassadeur d’Indonésie à Tunis, Ikrar Nusa Bhakti, l’importance d’impulser les relations de coopération entre la Tunisie et l’Indonésie, en particulier sur le triple plan économique, commercial et académique.

Jerandi a mis l’accent sur la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les deux pays et de faciliter l’accès, au marché indonésien, de certains produits nationaux dont les dattes et l’huile d’olive, indique un communiqué des Affaires étrangères.

Le ministre s’est félicité des relations historiques qui existent entre les deux pays et peuples frères, saluant la coordination entre les deux pays tant au niveau bilatéral qu’international notamment au sein de l’Organisation des Nations unies et du Conseil de sécurité.

Pour sa part, l’ambassadeur indonésien a félicité la Tunisie pour la présidence tournante du Conseil de sécurité, estimant que cette échéance diplomatique représente une occasion pour approfondir les concertations entre les deux pays sur les questions d’intérêt commun.

Il a mis l’accent sur la coopération parlementaire entre les deux pays, faisant savoir qu’une délégation parlementaire indonésienne, composée de 19 membres, effectuera du 16 au 20 courant une visite en Tunisie.

Le diplomate indonésien a exprimé la volonté du gouvernement de son pays, de promouvoir la coopération avec la Tunisie dans le domaine de l’enseignement supérieur.

Selon le communiqué, cette rencontre a été également l’occasion d’échanger les points de vue sur plusieurs questions régionales et internationales notamment les efforts déployés par la Tunisie pour rétablir la stabilité en Libye et le soutien contant à la cause palestinienne.