MedFund, association qui gère le Fonds environnemental méditerranéen, se chargera de la protection des îlots tunisiens de Zembra, Zembretta, Kuriat, Kneiss et la Galite contre la pêche, le braconnage et la pollution, mais aussi de la surveillance et du suivi de la population maritime sur ces îles. C’est ce qu’indique un communiqué de Club Bleu publié vendredi 8 janvier 2021.

Cette association créée par la principauté de Monaco, la Tunisie et la France depuis 2015, est dédiée au financement de la protection des aires marines protégées en Méditerranée (AMP), projet lancé en 2018.

Le financement décidé par l’association servira a la cogérance des zones, laquelle engagera plusieurs Etats, lit-on dans le communiqué, qui cite la directrice en charge des relations internationales à l’Institut océanographique de Monaco, Nadia Ounaïs.

La Méditerranée compte 1231 aires marines protégés et le projet de protection lancé en 2018 s’étalera sur 4 ans, d’après le document de projet.

Le Club bleu ou “Blue Club”, est, en effet, le premier think tank international dédié aux enjeux maritimes mondiaux, lancé en mi-juillet 2020, à l’occasion du 3ème Forum de la mer, organisé à Bizerte (Tunisie), les 15 et 16 juillet 2020.