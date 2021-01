Le gel, en Suisse, des avoirs de l’ancien président Zine El Abidine Ben Ali et ses proches expire à la fin du mois de janvier en cours, a prévenu l’Organisation “I Watch”.

Dans un communiqué rendu public, jeudi, “I Watch” a rappelé que les autorités suisses avaient déjà invité la Tunisie à accélérer le processus judiciaire relatif aux fonds, objets du litige et à rendre des jugements “exécutoires” permettant de récupérer ces fonds.

Compte tenu de la situation économique que connait le pays et de la nécessité de financer le budget, toujours en déficit, les autorités tunisiennes se doivent d’agir, en urgence, en vue de trouver un accord avec la partie suisse sur la prolongation des délais du gel ou sur la récupération des fonds placés dans les banques suisses avant l’expiration de ces délais, insiste l’Organisation, dans le même communiqué.

Et de souligner, dans ce sens, la nécessité de contacter les pays de l’Union européennes dans le but de fixer les délais de présentation des pièces justificatives et ses décisions des tribunaux pour récupérer les fonds, gelés depuis 2011.

Le gouvernement suisse avait ordonné, début 2011, le blocage à titre préventif de tous les avoirs en Suisse de l’ancien président déchu et de son entourage.

“I watch” a également appelé à publier la stratégie adoptée par la commission chargée de suivi des dossiers de l’argent spolié, créée récemment au sein de la présidence de la République.

