Une grève générale régionale a été observée, jeudi, à Gafsa, pour protester contre le laxisme du gouvernement à mettre en oeuvre les décisions annoncées lors de précédents conseils ministériels au profit de la région.

Selon le SG de l’Union Régionale du Travail à Gafsa Mohamed Sghir Miraoui, les principales revendications des habitants de la région portent en particulier sur la construction d’un hôpital universitaire, le recrutement de 7200 chômeurs et la lutte contre la pollution.

Dans ce cadre, une marche pacifique a été organisée à cette occasion et plusieurs ouvriers se sont rassemblés devant le siège de l’Union Régionale du Travail (URT) de Gafsa où des slogans ont été scandés appelant au développement, à l’emploi et à l’application des décisions prises lors de conseils ministériels restreints tenus en 2015 et 2019.

A rappeler que cette journée de grève a eu lieu en réponse à l’appel lancé par l’Union Régionale de Travail de Gafsa en coordination avec la section régionale de l’Ordre des avocats, la section de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme à Gafsa et l’Union Régionale de l’Industrie, du Commerce, et de l’Artisanat.