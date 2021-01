Le groupement des coordinations régionales des travailleurs de chantiers appelle le président de la République, Kais Saïed, à intervenir pour régulariser la situation des travailleurs âgés de plus de 45 ans et qui ont été écartés de l’accord signé entre le gouvernement et l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), le 20 octobre dernier.

Dans une lettre adressée au chef de l’Etat, le groupement propose une initiative législative pour l’élaboration de dispositions exceptionnelles de recrutement dans le secteur public afin de surmonter l’obstacle juridique contenu dans la loi n°112 de 1983 du 12 décembre 1983 des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif. Une copie de cette initiative a été déposée auprès de la présidence le 19 novembre 2020.

Les représentants du groupement appellent Kaïs Saïed à utiliser ses pouvoirs pour annuler la clause de départ obligatoire et le rendre optionnel afin d’ouvrir la porte au recrutement des travailleurs âgés de plus de 45 ans dans la fonction publique et sauver environ 16000 familles de la pauvreté et du besoin.

Rappelons qu’un accord a été signé le 20 octobre 2020 entre le gouvernement et l’UGTT pour la régularisation de la situation de 31 000 travailleurs de chantier. L’accord exclut les travailleurs âgés de plus de 45 ans.