Décédé le 26 décembre à Paris à l’âge de 81 ans, l’écrivain et militant de gauche Gilbert Naccache a été inhumé mercredi après midi au cimetière juif de Tunis Borgel à l’avenue Kheireddine Pacha à Tunis.

Les funérailles se sont déroulées en présence du chef du gouvernement Hichem Mechichi, de plusieurs membres du gouvernement, du secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) Noureddine Taboubi , des membres du bureau exécutif de l’UGTT ainsi que de plusieurs chefs de partis politiques, des composantes de la société civile et des représentants de l’ambassade de Palestine en Tunisie.

Plusieurs personnalités ont dans leurs allocutions mis l’accent sur les vertus du défunt et son grand parcours de militantisme en tant qu’opposant au régime de Bourguiba où il fut emprisonné et à l’époque de Ben Ali où il fut exilé en France avant qu’il ne revienne en Tunisie après la révolution.

Dans un mot adressé à la mémoire du défunt, Mechichi a rappelé le grand militantisme de Gilbert Naccache pour l’instauration d’un régime démocratique. Et d’ajouter “nous faisons nos adieux aujourd’hui à l’une des figures de proue du militantisme national et à l’un des symboles de la résistance nationale pour la défense des libertés et l’établissement d’un régime démocratique”.

En plus de son parcours de militant, Gilbert Naccache né à Tunis le 15 janvier 1939 a durant sa peine de prison, rédigé son autobiographie sur des emballages de cigarettes de la marque cristal d’où l’intitulé de son livre “Cristal” publié en 1982 et traduit en 2018 vers l’arabe par . Il a à son actif plusieurs ouvrages dont notamment un recueil d’écrits “Le ciel est par dessus le toit”. Gilbert Naccache fut un fervent défenseur de la cause palestinienne et du peuple palestinien.