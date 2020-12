Samir Majoul, président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), et Nourredine Taboubi, secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), ont souligné, lundi 28 décembre 2020, leur engagement à œuvrer ensemble pour mettre en place une vision commune et consensuelle à même d’aider le pays à sortir de la crise, tout en prévalant l’intérêt général.

Réunies au siège de la centrale patronale, les deux parties ont évoqué l’expérience du “Dialogue national” qui avait permis à la Tunisie de surmonter la crise de 2013 et de recevoir le prix Nobel de la paix en 2015.

La Tunisie vit une situation socio-économique des plus difficiles qui s’est encore exacerbée sous l’effet de la pandémie de la Covid-19, ont-ils reconnu.

Selon un communiqué publié par l’UTICA, les deux parties ont également abordé la situation difficile dans le secteur privé, mettant l’accent sur la nécessité de garantir un climat favorable afin de pérenniser les entreprises et améliorer le pouvoir d’achat des salariés.

Taboubi a saisi cette occasion pour présenter l’initiative de son organisation autour d’un dialogue national afin de trouver une issue à cette crise.