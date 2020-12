Dans le cadre d’une initiative visant à accélérer l’accès aux outils de lutte contre la Covid-19, des accords ont été conclus pour fournir 120 millions de tests de dépistage rapide Covid-19, peu coûteux et de haute qualité aux pays à revenu faible et moyen.

Ces accords ont été signés notamment par le Centre africain de lutte et de prévention des maladies (CDC Afrique), la Fondation Bill & Melinda Gates, la Clinton Health Access Initiative, la Innovative New Diagnostics Foundation, le Fonds mondial et l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Selon un communiqué publié lundi 28 décembre par l’Organisation mondiale de la santé, deux accords ont été signés avec une société de vente de tests de dépistage pour fournir 120 millions unités de tests d’antigènes de diagnostic rapide – à un prix ne dépassant pas 5 dollars pour les pays à revenu faible ou moyen dans un délai de six mois.

Il est à noter que les résultats de ces tests seront visibles dans une période de 15 à 30 minutes au lieu de plusieurs heures ou jours, ce qui permettra d’élargir la portée de ces tests, en particulier dans les pays qui ne disposent pas d’installations de laboratoires ou d’agents de santé formés pour effectuer des tests moléculaires (tests Réaction en chaîne par polymérase).

Pour élargir la portée des tests de diagnostic rapide des antigènes, le Fonds mondial a annoncé aujourd’hui qu’il avait mobilisé un montant initial de 50 millions de dollars US au titre de son mécanisme de réponse à la pandémie Covid-19 pour permettre aux pays à revenu faible et moyen d’acheter au moins 10 millions de nouveaux tests rapides à un prix garanti. Il est prévu que les premières demandes seront soumises cette semaine par le biais du mécanisme d’achat groupé du Fonds mondial.