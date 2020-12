L’appel à candidatures aux collectivités locales pour intégrer le programme Tunisian Smart Cities prendra fin jeudi 31 décembre 2020. Ce programme a été lancé le 3 décembre par l’Institut tunisien des études stratégiques (ITES), en partenariat avec l’association “Tunisian Smart Cities”.

Le cadre d’éligibilité au programme est fondé sur 14 points essentiels sur lesquels les pouvoirs locaux doivent s’engager pour bâtir la ville de demain. L’appel à candidatures cible une instance nationale ou régionale, un acteur municipal, une entreprise des secteurs public et privé ou un acteur de la société civile.

Ces entités doivent être concernées par le développement territorial et sociétal et l’aménagement urbain, durables et intéressées par la concrétisation des principes du développement durable et par l’innovation et la transformation numérique des villes et des territoires.

Cet appel à candidatures leur permet de devenir un acteur de l’écosystème “Tunisian Smart Cities”. Il est lancé dans le cadre du programme national des villes intelligentes et durables – Tunisian Smart Cities-, mis en oeuvre par l’ITES, en partenariat avec l’association Tunisian Smart Cities.

Le programme national Tunisian Smart Cities est une initiative visant le développement territorial à travers une vision concertée et modélisée à l’horizon 2050.

Il s’agit d’une approche prospective des études et des actions d’accompagnement des acteurs institutionnels, décentralisés et civils, qui agissent dans la planification et l’aménagement urbain, pour l’évaluation des politiques urbaines et la programmation d’un développement sociétal et d’un aménagement urbain, durables, utiles pour bâtir la Smart City, selon le modèle tunisien.

Les lignes directrices de l’appel à candidatures ainsi que les formulaires de candidature sont téléchargeables sur le lien http://www.tunisiansmartcities.com/programme_national_tunisian_smart_cities/index.html?fbclid=IwAR31weX0zaz6-eODnDaS8XaHxdYDin8yvREDPBO9C3VvU292L6X3jcBibu4