Le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Kamel Doukh, souligne le souhait de la Tunisie d’accueillir le 7ème forum arabe pour l’habitat et le développement urbain en 2027.

S’adressant au Conseil des ministres arabes de l’Habitat et de la Reconstruction lors de la 37ème session tenue à distance, lundi 21 décembre 2020, en raison de la pandémie du Covid-19, Doukh a ajouté que cet événement constitue une opportunité pour la Tunisie d’accueillir les pays arabes.

Il a souligné que le conseil des ministres arabes de l’Habitat a réalisé des acquis importants dans le domaine de l’action arabe conjointe.

La 37éme session pourrait aboutir à des décisions qui servent le citoyen arabe, en particulier les catégories faibles et à moyen revenu afin de répondre à leurs besoins en matière d’habitat.

Le Conseil des ministres arabes de l’Habitat et de la reconstruction avait adopté, lors de sa 32ème session organisée en 2015, la proposition de la Tunisie d’accueillir la 37éme session du Conseil des ministres arabes de l’habitat et de la reconstruction.

Le conseil a, également, approuvé la demande de la Tunisie d’accueillir la 6ème édition du congrès arabe de l’habitat (les 22 et 23 décembre 2020), sur les politiques et les stratégies de développement des zones anarchiques et la lutte contre leur expansion.