Le lancement d’un projet stratégique entre la Poste Tunisienne et la poste mauritanienne pour la création et la mise en place d’une plateforme de services financiers numériques via les téléphones mobiles en Mauritanie, a été au centre d’un webinaire tenu, lundi.

Cette plateforme permettra à la Poste mauritanienne de bénéficier des services de transferts d’argent, de décaissement de bourses universitaires et du paiement des droits d’inscription des établissements universitaires pour les étudiants.

Il s’agit, également, du paiement des pensions de retraite, des factures, outre le paiement des mensualités des crédits des institutions de microfinance et des cotisations du Centre National d’Assurance Médicale via le téléphone mobile.

La Poste Tunisienne mettra son expertise dans le domaine du mobile paiement à la disposition de la Mauritanie, a indiqué la poste dans un communiqué publié, lundi.

La poste fournira aussi les services d’accompagnement technique à la poste mauritanienne pour favoriser la formulation d’une stratégie numérique dans ce domaine.

La réussite de ce projet pilote favorisera le lancement de ce projet avec d’autres pays, dans le cadre d’une coopération avec la Banque Islamique de Développement.