Le Plan stratégique de modernisation de la Douane tunisienne 2020-2024, visant à rénover ses outils et ses moyens d’action et à l’adapter aux changements successifs dans son environnement, sera présenté, mercredi 23 décembre 2020, lors d’une conférence virtuelle organisée par la direction générale des douanes.

Il s’agit d’un document stratégique, par le biais duquel la direction générale des douanes détermine ses priorités, dévoile ses choix et orientations, précise ses ambitions et fixe les objectifs qu’elle s’engage à atteindre.

A travers ce plan, dont une copie est transmise à l’Agence TAP, la douane tunisienne ambitionne de conforter son positionnement en tant qu’acteur clé dans la promotion de la croissance économique et la régulation des échanges, administration de référence dans l’amélioration de la compétitivité des entreprises et garante d’un climat de concurrence loyale favorable à l’investissement, de la sécurité et la santé publique, de la protection du territoire national, du citoyen et des entreprises.

Ce plan est articulé autour de trois objectifs stratégiques suivants:

– soutenir le commerce international et améliorer la compétitivité économique du pays;

– agir en tant que première ligne de défense du pays et du citoyen contre la contrebande et la fraude commerciale;

– assurer une fiscalité transparente et équitable.

Ces objectifs reflètent les choix stratégiques adoptés par la douane qui sont au nombre de cinq, lesquels choix se résument ainsi:

– facilitation des échanges et le soutien au commerce international à travers l’amélioration du système de gestion des risques et la mise en place du contrôle a posteriori;

– consolidation de l’intérêt accordé à l’entreprise et à l’opérateur économique en engageant efficacement les opérateurs économiques et en optimisant les procédures de dédouanement des marchandises;

– renforcement de la lutte contre la contrebande et la fraude commerciale en améliorant le contrôle douanier et le système du renseignement et des enquêtes;

– renforcement des recettes douanières, en optimisant le processus de recouvrement et en adoptant d’autres sources de revenus.

L’autre choix stratégique consiste en l’amélioration des infrastructures, le développement organisationnel et la promotion de la gouvernance. Pour ce faire, la douane ambitionne d’améliorer l’infrastructure et les applications informatiques, de renforcer la performance et la gestion opérationnelle, d’aligner l’organisation et la gouvernance à la nouvelle stratégie, de développer et entretenir les compétences, de développer ou d’acquérir un système d’information intégré et global qui répond aux attentes des acteurs internes et externes et qui couvre toutes les activités de la structure et de refaire sa structure organisationnelle.

La conception du Plan stratégique de modernisation de la douane tunisienne 2020-2024 s’est appuyée sur un diagnostic établi par la direction générale des douanes. Ce diagnostic a mis l’accent sur des insuffisances portant essentiellement sur la déperdition de l’efficacité en raison d’une organisation administrative défaillante, d’un chevauchement de compétences, d’une centralisation excessive des décisions, de l’opacité de la carrière professionnelle, la lenteur et complexité des procédures administratives, l’absence d’un plan de communication, l’absence de mécanismes de concertation avec le secteur privé…

D’après le même document, l’élaboration de ce Plan a obéi à une démarche participative qui a impliqué les agents des douanes, ses cadres centraux et régionaux, la communauté des affaires, représentée essentiellement par l’UTICA et la CONECT, des opérateurs économiques agréés (OEA) ainsi que les partenaires stratégiques de la douane tunisienne, en particulier l’ARP, la Direction générale de bonne gouvernance auprès de la présidence du gouvernement et l’Instance nationale de lutte contre la corruption et la société civile.