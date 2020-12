Assurance Maghrebia :

L’introduction sur le marché principal de la Bourse de Tunis, de la société “Assurances Maghrebia ” s’effectuera via la mise sur le marché principal de 1 350 000 actions représentant 30% du capital et un montant global de 74,925MDt.

Un Placement Global d’une valeur de 68MDt portant sur 1 225 260 actions, représentant 90.76% de l’offre au public et 27.23% du capital social de la société ” Assurances Maghrebia” auprès d’investisseurs désirant acquérir au minimum pour un montant de 250 mille dinars.

L’offre à prix ferme est ouverte au public du 22 /12/2020 au 25/12/2020. A l’occasion de son introduction, la société ” ASSURANCES MAGHREBIA “, tiendra une communication financière le lundi 21 décembre 2020.

City Cars : le conseil d’administration de la société CITY CARS s’est réuni le mardi 15 décembre 2020 et a passé en revue l’activité de la société au 30-11-2020.

La situation de la société courant les onze premiers mois de 2020 a fait apparaître une évolution de ses revenus de 14,3% à 206MDt.

SITS :

A la demande du Conseil du Marché Financier et suite à la publication de l’avis d’ouverture de l’OPA sur les actions de la société ” SITS”, la cotation des actions ” SITS ” a été suspendue durant les séances de la bourse du 16 et 17 décembre 2020, et a repris à partir du 18 décembre 2020.