Une plateforme tuniso-italienne des alertes météorologiques et alertes relatives à la pollution atmosphérique et la pollution marine “NETTUNIT”, sera opérationnelle début 2023, dans le cadre de l’instrument européen de Voisinage (IEV) et son programme de coopération transfrontalière. Une réunion virtuelle de démarrage du projet a groupé jeudi, les différentes parties prenantes, à l’Institut national de la météorologie (INM), chef de file des partenaires tunisiens.

La réalisation de ce projet, doté d’un budget d’un peu plus de 1 million d’euros, soit l’équivalent de près de 3,5 milliards de dinars et financé à hauteur de 86% par l’UE, devrait durer 30 mois.

“La plateforme, une fois réalisée servira les services de protection civile et de la santé locale et les autres services d’intervention italiens et tunisiens. Cependant, ses données seront accessibles à tout le monde y compris les citoyens, a indiqué le directeur général de l’INM, Hédi Agrebi Jaouadi.

L’INM se chargera de fournir les prévisions et les simulations sur l’impact des phénomènes naturels en cas de pollution atmosphérique ou accident environnemental en mer dans la zone du canal séparant le Cap Bon de l’île italienne de Sardaigne, a-t-il précisé notant que la zone d’intervention du projet s’étend de Bizerte à Gabes.

Le projet a pour objectif “de faire face aux risques environnementaux, à travers l’échange régulier des données et d’informations environnementales transfrontalières surtout pour l’habitat marin et côtier”.

Outre l’INM, le projet réuni côté tunisien, l’Hôpital Abderrahmen Mami de l’Ariana et le Centre de recherche en Numérique de Sfax ainsi que trois partenaires italiens à savoir le Centre national de recherche de Palerme, Intelligence pour l’environnement et la sécurité (IES) et l’Autorité provinciale de la santé de Caltanissetta.