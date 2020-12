Deux accords pour la mise en œuvre de deux projets de coopération dans le domaine de l’économie agricole durable et l’appui aux réformes du secteur de l’eau, ont été signés, mercredi 16 décembre 2020, entre le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

Le ministère a précisé, dans un communiqué publié sur sa page Facebook, que ces deux accords de coopération concernent l’exécution du projet de promotion de l’économie agricole durable (PEAD) réalisé par la Direction générale des études et de développement agricole (DGEDA) et le Projet d’appui aux réformes du secteur de l’Eau et de préservation des ressources naturelles en Tunisie (A_RESET) élaboré par le bureau de planification et des équilibres hydrauliques (BPEH).

A l’ouverture de la cérémonie de signature, la ministre de l’Agriculture, Akissa Bahri, a mis en valeur le rôle de l’Agence allemande de coopération internationale et son appui continu au niveau technique et logistique à la Tunisie dans le secteur agricole.

La signature des deux accords a été marquée par la présence de la représentante de l’Ambassade d’Allemagne à Tunis, Rike Sohn, le chef du projet de PEAD, Walter Engelberg et le chef du projet A-RESET, Manfred Matz, ainsi que les directeurs généraux au ministère concernés.