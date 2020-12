Une séance de travail tenue mercredi entre la ministre de la femme de la famille et des séniors Imen Zahouani Houimel, avec Ines Bessaad Nagara, membre du bureau exécutif de l’union tunisienne de l’agriculture et de la pêche, Chargée de la femme et des foires, a été consacrée aux moyens de consolider la coopération entre le ministère et l’Union en matière de promotion des affaires de la femme en milieu rural.

Après la fin de la première phase du programme Rayda pour la promotion de l’initiative économique des femmes, le ministère s’oriente vers le secteur de l’agriculture. Il s’agit d’appeler les différentes parties dont l’union des agriculteurs pour examiner les moyens de fixer les axes principales notamment le soutien des projets pour femmes dans le secteur de l’agriculture.

A cette même occasion, Houimel a souligné l’impératif de conjuguer les efforts afin de mettre en place les solutions adéquates concernant le transport des femmes agricoles et préserver ainsi leur dignité et leur sécurité.

La représentante de l’Union a pour sa part, évoqué un ensemble de questions qui seront examinées avec différentes parties intervenantes dont la couverture sociale des femmes agricoles et la facilitation de leur accès aux crédits pour la création de leur projet.

La réunion a été également une occasion pour évoquer l’accroissement des efforts afin d’assurer un meilleur encadrement des filles qui ont arrêté leurs études et assurer une intégration des diplômées de l’enseignement supérieur voulant lancer leur projet dans le secteur de l’agriculture.