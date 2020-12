Le ministère de la Femme, de la Famille et des Séniors a entamé l’évaluation de la Stratégie nationale de promotion de la famille en vue d’introduire quelques modifications prenant en compte la situation exceptionnelle de la pandémie Covid-19 et ses répercussions socio-économiques sur la famille tunisienne. C’est ce qu’a annoncé, mardi 15 décembre 2020, la ministre de la Femme, Imene Zahouani Houimel.

Au cours d’un atelier de travail consacré à l’examen de la stratégie nationale de promotion de la famille, organisé à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de la famille portant sur le thème “la famille tunisienne axe principal des politiques de développements”, Houimel a déclaré que les diverses interventions doivent tenir compte des répercussions de la crise sanitaire sur la famille et sensibiliser à l’importance de l’application des protocoles sanitaires.

Elle souligne que les familles tunisiennes font face à des difficultés liées à l’augmentation du taux d’endettement à plus de 30%, appelant à rationaliser les dépenses et la consommation au sein de la famille.

La stratégie nationale de promotion de la famille 2018-2022, première du genre élaborée par le ministère en collaboration avec plusieurs autres départements ministériels, a pour but de renforcer les prérogatives de la famille tunisienne et d’assurer une meilleure qualité de vie.

Cette stratégie comprend plusieurs axes dont notamment, le programme de l’intégration sociale et économique des familles, la prise en charge des familles et l’encadrement des familles immigrées, outre le programme d’information et d’orientation de la famille et le programme des familles à revenus limités.

La ministre de la Femme a promis que 1 301 familles vivant dans une situation précaire participeront au programme de l’autonomisation économique et bénéficieront d’aides et de financement pour lancer des micro-projets.