Le Centre arabe de recherche et d’études politiques de Tunisie (CAREP) a organisé, vendredi 11 décembre à Tunis, une conférence placée sur le thème “La qualification de la Tunisie à la Coupe du monde Argentine 78: Evènement, contextes et construction de la mémoire” (11 décembre 1977 – 11 décembre 2020), en commémoration du match Tunisie-Egypte qualificatif à la coupe du monde de football “Argentine 1978”, disputé le 11 décembre 1977.

Plusieurs faits et témoignages sur ce match historique et le contexte dans lequel il a été disputé ont été racontés par certains joueurs et membres du staff technique de la sélection de 1978 ainsi que par l’ancien ministre de l’intérieur, Tahar Belkhoja et autres experts.

Le président du CAREP, Mehdi Mabrouk, a souligné, dans une déclaration à l’agence TAP que cette conférence s’inscrit dans le cadre d’une série d’activités culturelles organisées par le centre et vise à célébrer le 43e anniversaire de la première qualification tunisienne à la coupe du monde.

On a veillé à convier d’anciens joueurs de la sélection tunisienne et des d’experts dans les domaines de la sociologie, de la psychologie, de l’information, de la communication et de l’histoire, outre une pléiade de journalistes et de sportifs, a-t-il ajouté.

Il a affirmé que la qualification de la Tunisie à la coupe du monde 1978 est intervenue dans une conjoncture difficile qu’a connue le pays marquée par des remous politiques et syndicalistes, précisant que grâce au sport, le pays a pu retrouver son unité nationale et panser ses plaies.

“Je pense que notre pays a besoin de sport pour retrouver l’espoir et réunir toutes les parties autour d’un projet national unificateur”, a-t-il estimé.

De son côté, l’entraineur adjoint de la sélection tunisienne 78, Taoufik Ben Othmane, a indiqué que la qualification de la Tunisie cette année-là était un exploit historique qui a été le fruit de beaucoup de sacrifices, d’un grand esprit sportif, esprit de solidarité et de patriotisme, sans oublier la cohésion et la bonne entente qui régnaient au sein du groupe et entre les joueurs et le staff technique.

L’entraineur adjoint de Abedelmajid Chetali et les anciens joueurs Témim Hzami, Raouf Ben Aziza, Khaled Guesmi, Mohsen Jendoubi, Kamel Chebli, Amor Jebali, Mokhtar Dhouib et Samir Ghommidh ont évoqué de leur côté plusieurs souvenirs liés à ce match du 11 décembre 1977 qui s’est soldé par une large victoire des Tunisiens sur les Pharaons (4-1), sur la pelouse du stade d’El Menzah. Ils n’ont pas manqué de rappeler la bonne ambiance et l’esprit de solidarité qui caractérisaient la sélection tunisienne et les efforts déployés pour honorer le drapeau national.

“Nous avons servi le pays comme des militaires et nous avons gagné l’amour du public sportif et de tous les Tunisiens”, a indiqué le capitaine de l’équipe, Témim Hzami. Il a ajouté que le onze national a réalisé également un autre exploit en battant lors du Mondial-78 le Mexique (3-1) avant de s’incliner devant la Pologne (0-1) et de concéder le nul lors de son 3e et dernier match du premier tour face à l’Allemagne (0-0). Soit une bonne performance pour une première participation au Mondial et malgré un effectif peu expérimenté dont quatre au moins ont été à la fin de leur carrière.

Se rappelant les récompenses promises en cas de qualification au Mondial, Khaled Guesmi a précisé que le gouvernement avait promis aux joueurs de la sélection un appartement, une voiture et 10.000 dinars chacun, mais finalement ils n’ont perçu que 1 000 dinars seulement. “Nous avons fait beaucoup de sacrifices pour honorer notre pays”, a-t-il lancé.

Raouf Ben Aziza a parlé de l’ambiance du match face à l’Egypte qui avait suscité l’intérêt de tout le peuple tunisien rappelant que plusieurs supporters venus de l’intérieur du pays ont passé la nuit aux alentours du stade d’El Menzah.

Il a évoqué la difficulté du match aller perdu au Caire (2-3) et le plus apporté à chaque fois qu’il est aligné en compagnie de Temim Hzami en seconde mi-temps de chaque rencontre.