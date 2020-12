Le ministère de la Femme, de la Famille et des Séniors souligne l’importance de l’institution familiale en tant que cellule de base de la société et première responsable d’une bonne éducation sociale des enfants basée sur l’égalité, le dialogue, une culture de non-violence, le respect des valeurs et normes du comportement sociétal, l’engagement à préserver les droits et les devoirs et le rejet de toutes les formes d’extrémisme et de discours de haine.

Dans un communiqué publié 11 décembre 2020 à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de la famille, correspondant au 11 décembre de chaque année, le ministère de la Femme renouvelle son engagement à garantir les facteurs d’équilibre et de stabilité à tous les membres de la famille, exprimant son soutien aux efforts déployés par tous les partenaires au service de la famille tunisienne.

A cet égard, elle a appelé toutes les composantes de la société civile actives dans le secteur de la famille à poursuivre leurs efforts en vue de garantir la protection des familles, en particulier les catégories vulnérables, face aux répercussions socioéconomiques de la pandémie du Coronavirus et à en limiter les effets négatifs.

Le Ministère a réitéré son souci de poursuivre la mise en œuvre des axes de la stratégie nationale de développement du secteur de la famille de manière à garantir la stabilité et l’équilibre familial.