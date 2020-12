Ooredoo ne finit pas de gâter ses abonnés. Elle leur donne la chance de remporter des cadeaux et des sommes toujours plus extravagantes.

Les tirages au sort se succèdent et Ooredoo propose cette fois une somme totale de 15 000 DT CASH à gagner.

Les règles sont simples : rechargez 3DT ou plus du 10 au 12 décembre et vous serez automatiquement inscrits au tirage au sort. Ne manquez pas de multiplier vos chances par 100 en effectuant votre recharge à travers l’application My Ooredoo.

Ooredoo vous donne aussi la possibilité de remplir des bulletins dans les boutiques Ooredoo pour participer au jeu.

Ne manquez pas la chance de vous enrichir en cette fin d’année et découvrez le 14 décembre si vous faites partie des 3 heureux gagnants.