Un projet de charte de partenariat public privé dans les industries pharmaceutiques 2025 sera soumis prochainement au conseil des ministres, par le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines. C’est ce qui ressort d’une rencontre tenue entre Salwa Seghair, la ministre de l’Industrie, et la présidente de la Chambre nationale des industries pharmaceutiques, Sarra Masmoudi, selon un communiqué de ce département publié jeudi.

La rencontre tenue mercredi et à la quelle ont pris part des représentants des ministères du commerce, de la santé, de l’enseignement supérieur et des affaires sociales, a permis d’examiner le projet de charte de partenariat qui vise à renforcer la compétitivité des industries pharmaceutiques et à assurer un saut qualitatif du secteur dans 5 ans (2025), en augmentant son contenu technologique et en garantissant son positionnement dans le secteur biotechnologique, ce qui devrait permettre de créer plus 4 000 emplois supplémentaires, selon la communique.

Le projet de partenariat vise également, à porter les investissements de 1400 millions de dinars en 2019, à 2 milliards de dinars, outre l’augmentation des exportations de 192 millions de dinars à 800 millions de dinars, soit environ à 40% de la production contre 18% en 2019 et le taux de couverture des besoins locaux en médicaments par la production nationale de 51% à 60%.

Le développement de ce secteur revêt une importance stratégique dans la promotion du secteur industriel dans le pays, a indiqué la ministre, précisant que la préparation de cette charte a commencé depuis quelques années par le département et la chambre.

La charte s’articule autour de 5 axes en l’occurrence la gouvernance, l’augmentation de la valeur ajoutée, le renforcement de la recherche, l’amélioration de l’infrastructure, la commercialisation et la formation.