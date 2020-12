150 femmes vulnérables ont bénéficié d’un coaching de groupe et individuel pour devenir actrices communautaires et ce, dans le cadre du projet “Gouvern’elles” lancé il y a 2 ans par Humanité & Inclusion (anciennement Handicap International) en partenariat avec La ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH).

Mis en œuvre dans les gouvernorats du Grand Tunis, Jendouba et Gafsa, le projet “Gouvern’elles – Les femmes actrices de la gouvernance locale- a permis de faire bénéficier 42 associations d’un accompagnement de proximité pour l’intégration de l’approche genre et de l’approche inclusive dans leurs plans d’action, selon un communiqué publié mercredi par les porteurs du projet.

Soutenu par l’Union Européenne et le Ministère de la Femme, de la Famille, et des Séniors à travers son programme “Moussawat”, le projet “Gouvern’elles” vise à favoriser la participation des femmes, en particulier des femmes vulnérables et handicapées dans le processus de la décentralisation.

Le but est de garantir l’engagement de tous les citoyens, sans aucune discrimination, dans la gestion des affaires locales et d’améliorer les performances des politiques de développement local dans 10 municipalités de Grand Tunis, Jendouba et Gafsa.

Grâce à ce projet qui touche à sa fin, 50 membres de conseillers municipaux ont participé à un programme de renforcement de capacité en matière de la gouvernance locale, la démocratie participative et le développement local axé sur le genre et les droits des personnes handicapées.

17 initiatives de plaidoyer et monitoring et de développement local sont, aussi, mises en exécution par des associations locales ayant pour objectif la promotion de la participation des citoyens et notamment des femmes vulnérables et handicapées à la gestion des affaires locales et l’instauration de la culture de la redevabilité citoyenne.

Le contexte du projet Gouvern’elles partait du constat que malgré des avancées sur le plan législatif, de fortes inégalités persistent dans la pratique entre les femmes et les hommes dans le champ de la représentation politique, notamment dans les territoires ruraux et de l’intérieur, et ces inégalités sont exacerbées pour les femmes handicapées de par leurs conditions et de par leur genre.

C’est dans ce contexte que Handicap International et La ligue tunisienne des droits de l’Homme ont ciblé les gouvernorats du Grand-Tunis, de Gafsa et de Jendouba comme bénéficiaires de projet qui a touché 10 municipalités ; 4 sur le Grand-Tunis, 3 à Jendouba et 3 à Gafsa. Il s’agit des municipalités de : Sidi Hassine, M’nihla, Ben Arous, Manouba, Gafsa, El Guetar, Metlaoui, Jendouba, Boussalem et Oued M’liz.

Durant deux ans, des actions ont été mises en place pour favoriser l’émergence des femmes leaders dans le mouvement associatif et renforcer leurs capacités à participer activement à la gouvernance.