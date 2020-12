Selon nos confrères d’Espace Manager, “Expédition Voyages”, l’agence créée par Souheil Mouldi et spécialisée dans les séjours culturels et les voyages à thèmes à l’étranger, vient d’être absorbée par Wissem Ben Ameur, fondateur de l’agence Liberta Voyages.

Cette acquisition s’inscrit dans une démarche de complémentarité entre les deux agences et de restructuration de leurs activités, souligne Espace Manager, qui ajoute que Liberta Voyages gardera, dans ce cadre, sa vocation d’agence BtoC avec une offre orientée vers le grand public et consolidera son positionnement sur le segment du tourisme de luxe à destination de la clientèle tunisienne et algérienne, avec des partenaires africains, européens et asiatiques.

Par contre, Expédition Voyages abritera, sur le plan administratif, la nouvelle plateforme de vente en ligne Be-Prime Partner destinée aux agences de voyages et à ses partenaires des marchés tunisien, algérien et libyen.

Wissem Ben Ameur a déclaré dans ce cadre que «nous disposons désormais du stock le plus vaste du marché avec les tarifs les plus compétitifs entre moteurs XML de toutes les plateformes, en plus bien sûr de notre production directe exclusive».

Il a ajouté que Be-Prime Partner affichera également toutes les ventes flashs du marché tous fournisseurs confondus. «Be-Prime Partner offrira un API XML sortant pour tout OTA local et international facilitant l’accès au stock à tout opérateur, qu’il soit local ou international».