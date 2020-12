L’initiative Choose Africa, initialement fixée à 2,5 milliards d’euros (€), est désormais portée à 3,5 milliards d’euros. L’annonce de cette rallonge de financement intervient à l’occasion du troisième anniversaire du discours de Ouagadougou (Burkina Faso), au cours duquel Emmanuel Macron avait promis un engagement fort de la France aux côtés des entrepreneurs africains, rapporte le site www.africapresse.paris.

Ce nouveau volet « Résilience », mis en œuvre par PROPARCO, filiale du Groupe dédiée au financement du secteur privé, permettra de répondre aux besoins des TPE-PME en Afrique durement impactées par les crises sanitaire et économique liées à la pandémie de Covid-19.

Du fait des mesures sanitaires en place et de la réduction de l’activité commerciale, des pans entiers de l’économie africaine sont fortement ralentis. En complément des mesures d’urgence – reports d’échéances, accompagnement technique – qui ont constitué un premier soutien immédiat aux acteurs privés les plus touchés, l’AFD et sa filiale Proparco renforcent Choose Africa, leur initiative de soutien aux TPE-PME en Afrique.

Cette rallonge constitue la contribution de la France à l’effort collectif de 4 milliards de dollars envers les TPME africaines auquel se sont engagées une vingtaine de banques publiques de développement, dont Proparco, à l’occasion du Sommet Finance en Commun (FICS) organisé du 9 au 12 novembre 2020 à l’initiative du Groupe AFD.

A ce jour, quelque 2 milliards d’euros ont déjà été engagés par le Groupe AFD dans le cadre de Choose Africa, lesquels sont injectés à plus de 16 000 entreprises et des dizaines de milliers d’entrepreneurs sur l’ensemble du continent. Parmi ces TPME soutenues, 2 000 entreprises bénéficieront également d’actions de soutien visant le renforcement de leurs capacités opérationnelles.

Près de 200 partenaires du Groupe AFD sur le continent– incubateurs, fonds d’investissement, banques locales, institutions de microfinance – contribuent aujourd’hui à la réussite de cette initiative.

Source : africapresse.paris