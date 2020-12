La 6ème édition du programme « Seeds for The Future » de Huawei a été clôturée vendredi 4 décembre 2020 à Tunis, lors d’une cérémonie qui a été marquée par la présence de Mohamed Fadhel Kraiem, ministre des Technologies de la communication et de la Transformation numérique, Spark Zhang, CEO de Huawei Tunisie, et Adnane Ben Halima, vice-président chargé des relations publiques pour la région Méditerranée de Huawei Northern Africa.

Le programme Seeds For The Future s’est déroulé cette année à distance, en raison de la situation sanitaire actuelle. Des jeunes talents des Technologies de l’information et de la communication (TIC) ont été sélectionnés pour y participer.

A cette occasion, Fadhel Kraiem a salué l’excellence et la compétence des futures ingénieurs tunisiens, qui ont honoré l’image du pays, en soulignant que «c’est une expérience intéressante pour ces étudiants afin d’améliorer leurs connaissances des nouvelles technologies de Huawei. Grâce à ce programme, nos jeunes pourront développer leurs connaissances dans le domaine des technologies innovantes, se confronter à l’échelle internationale et se mesurer aux meilleurs niveaux».

Spark Zhang a exprimé sa grande fierté quant au déroulement de cette 6ème édition de Seeds for The Future, assurant que «nous nous sommes engagés il y a 6 ans dans ce programme et nous sommes fiers de voir chaque année les étudiants s’épanouir en pratiquant les dernières technologies. A travers ce programme, Huawei sélectionne des graines exceptionnelles, et leur montre l’utilité des technologies modernes telles que la 5G, l’Internet des objets et l’intelligence artificielle, le Big data, etc.».

Quant à Adnane Ben Halima, il dira que «les restrictions, les fermetures de frontières et l’obligation de quarantaine ont rendu les voyages en Chine cette année impossible. C’est pour cette raison que Huawei a mis son programme complètement en ligne …Nous devons tous réagir et nous tenons au sein de notre entité à favoriser l’éducation et le développement des talents tout en offrant aux participants plus d’opportunités d’élargir leurs horizons à travers une expérience d’apprentissage unique».

Le programme «Seeds for The Furture» a été organisé par Huawei Tunisie, en partenariat avec le ministère des Technologies de la communication et celui de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Olfa Ben Ouda Sioud, lors d’un entretien, le 3 décembre, avec une délégation de Huawei, a encouragé l’initiative de la firme chinoise : «Je suis impressionnée par ce programme instauré en Tunisie depuis 6 ans. Ce genre de projet permet plus d’échanges entre la Tunisie et la Chine dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, ce qui réduira considérablement le gap du savoir technologique».