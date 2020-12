L’Université de Tunis pour l’apprentissage tout au long de la vie ouvrira ses portes, demain mardi, a annoncé le président de l’Université, Mohamed Ahmed Guebsi lors d’une conférence de presse tenue lundi, au siège de l’Université à Tunis pour la présentation de l’étude de faisabilité de cette Université.

Guebsi a indiqué à cet égard que les activités de l’Université de Tunisie pour l’apprentissage tout au long de la vie, vont démarrer avec des cours d’enseignement, de l’anglais, de l’allemand en plus de la langue arabe, gratuitement au profit des migrants d’Afrique subsaharienne résidant Tunisie, révélant que le nombre d’inscrits souhaitant rejoindre l’université a atteint jusqu’à présent les 560 personnes, dont la majorité a fait le choix de recevoir des cours de langues étrangères.

Il a ajouté que l’Université s’emploie également à dispenser une formation sur l’usage des nouvelles technologies, des multimédias et d’autres spécialités, rappelant que cette institution éducative, première du genre en Tunisie, est destinée aux catégories vulnérables qui n’ont pas eu la chance de recevoir une éducation scolaire, une formation ou un emploi.

Pour sa part, le ministre des Affaires sociales Mohamed Trabelsi, a déclaré à cet effet, que l’Université de Tunis pour l’apprentissage tout au long de la vie, créée il y a un an en coopération avec la Confédération allemande pour l’éducation des adultes, constitue “un projet national pionnier dédié aux différentes catégories et classes sociales.

Il a ajouté que cette université populaire ouverte pour tous, “dispensera des connaissances et des compétences qui contribueront à améliorer les capacités et les qualifications de ses apprenants, ainsi que l’opportunité de découvrir le monde de la technologie, la culture numérique et la maîtrise des langues d’une manière qui consacre les principes de l’éducation et de l’apprentissage démocratiques pour tous”.

Trabelsi a dans ce contexte appelé tous les partenaires des secteurs public et privé ainsi que les différentes composantes de la société civile à soutenir ce projet “afin que l’Université puisse continuer à jouer son rôle de levier du savoir et d’éducation sociale”, soulignant que le ministère poursuivra son soutien à l’Université et continuera à la considérer comme étant “l’un de ses projets innovateurs”.

Le ministre a dans ce sens exhorté le président de l’Université à promouvoir davantage cette institution qu’il a qualifiée de'”réalisation historique”, dans le but de mobiliser ceux qui adhèrent à “ses nobles contenus humains et sociaux”, pour mettre en oeuvre dans l’immédiat, des plans de communication efficaces et un contenu éducatif approprié.

Cette conférence a été l’occasion de présenter l’étude de faisabilité de l’Université de Tunisie pour l’apprentissage tout au long de la vie, qui constituera un document de référence pour les activités futures de l’université.