Le groupe Honoris United Universities a annoncé l’arrivée du groupe ESPRIT dans son réseau panafricain d’établissements d’enseignement supérieur privés.

Fondé en 2003 par trois universitaires tunisiens pionniers de l’enseignement supérieur – Prof. Tahar Ben Lakhdar, Prof. Naceur Ammar et Prof. Mohamed Jaoua – Le Groupe ESPRIT propose aux étudiants une gamme dynamique de spécialités et de cours en génie informatique, génie des télécommunications, génie civil, génie électromécanique et sciences de la gestion. L’école phare du Groupe a accrédité tous ses programmes auprès de la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI) et de la Conférence des Grandes Ecoles et est membre actif de l’initiative CDIO (Conceive Design Implement Operate).

En tant que membre le plus récent du réseau Honoris, ESPRIT Group renforce considérablement les atouts panafricains d’Honoris en ingénierie et en formation STEM, domaines essentiels pour développer des professionnels hautement qualifiés et compétitifs dans les mondes du travail africains, numériques et mondialement perturbés. De plus, l’ajout d’ESPRIT à la famille d’établissements Honoris offre aux étudiants de l’ensemble du réseau un accès à des méthodes d’enseignement innovantes – comme une méthodologie de pédagogie active – et à des relations solides avec les mondes industriel et commercial international, éléments qui ont fait d’ESPRIT l’institution de référence pour les diplômes d’ingénieur.

Commentant cette annonce, Luis Lopez , PDG d’Honoris, a déclaré: «Accueillir le très réputé groupe ESPRIT dans les universités Honoris United ajoute une ampleur et une expertise importantes au réseau et à sa mission panafricaine, car les étudiants de tout le continent auront accès au meilleur de l’industrie. Les étudiants du groupe ESPRIT auront également accès à diverses expériences académiques à Honoris, basées sur notre philosophie Education for Impact et un accent particulier sur la préparation d’un monde du travail de la quatrième révolution industrielle. Ce partenariat est une occasion unique de s’appuyer sur l’héritage d’ESPRIT en étendant son succès et son impact aux futurs dirigeants africains. Je félicite le groupe ESPRIT pour sa trajectoire significative et me réjouis de nos futurs voyages. »

En tant que l’une des plus grandes organisations éducatives d’Afrique du Nord, le groupe ESPRIT comprend quatre institutions, dont une école supérieure d’ingénierie / technologie, une école supérieure de commerce, une école maternelle et primaire (Al-Kindi) et une école secondaire (Al Fikr). L’intégration du groupe complète les bases solides d’Honoris dans l’éducation traditionnelle et dans les écosystèmes d’apprentissage du 21e siècle couvrant des modes de pensée collaboratifs, axés sur les solutions et créatifs. Cette structure à travers les grands groupes d’âge prépare les diplômés à avoir une mentalité d’avenir lorsqu’ils atteignent l’enseignement supérieur ou le lieu de travail.

Tahar Ben Lakhdar, PDG du groupe ESPRIT, a déclaré: «Il existe un ensemble de valeurs partagées très claires entre le groupe ESPRIT et Honoris – un modèle pédagogique stimulant, perturbateur et innovant qui accorde une importance primordiale à l’apprentissage de solutions et à l’éducation à l’impact, une conviction ferme. au pouvoir de la collaboration et des expériences partagées; et un désir de renforcer les capacités pour placer l’Afrique sur la carte des affaires mondiales avec des professionnels hautement qualifiés et compétitifs au niveau international. Alors que nous entrons dans notre dix-huitième année, la faculté qui a contribué à la construction de cet établissement gagnant s’associera désormais à un modèle universitaire international unique pour de futurs succès”.

Au milieu des défis mondiaux du COVID-19, Honoris continue d’étendre son empreinte en Afrique en accueillant récemment l’Université du Nil du Nigéria et la Red & Yellow Creative School of Business en Afrique du Sud dans son réseau. ESPRIT représente la 14e institution du réseau Honoris, qui accueille désormais 57.000 étudiants à travers le continent.

S’étendant de Casablanca au Cap et d’Abuja à Tunis à Maurice, le réseau Honoris est désormais présent dans 10 pays et 32 ​​villes, amassant une expertise significative en contact, à distance et en formation en ligne. Ses institutions sont des autorités bien établies dans les disciplines des sciences médicales et de la santé, de l’ingénierie, de l’informatique, des affaires, du droit, de l’architecture, des arts créatifs et du design, des médias, des sciences politiques et de l’éducation.

Le groupe ESPRIT valorisé à 182 millions de dinars

La Société Tunisienne d’Entreprises de Télécommunications «SO.T.E.TEL» avait annoncé le lundi 30/11/2020 la cession de ses parts dans le capital de l’Ecole Supérieure Privée d’Ingénierie et de Technologies « ESPRIT » .

L’opération de cession en question a porté sur 13.000 actions (une participation de 130.000 dinars, soit 6,5% du capital d’Esprit) pour un montant brut de 11,852 millions de DT (au prix de 911,7 l’action d’un nominal de 10 dinars) soit une plus-value sur cession d’un montant brut de 11,722 millions de DT.

Sur la base du prix de rachat de la participation de la SOTETEL, ESPRIT est ainsi valorisée à 182 millions de dinars.