Un Forum national des acteurs de l’adaptation au changement climatique en Tunisie (Adapt-CC) verra bientôt le jour, à l’initiative du ministère des Affaires locales et de l’Environnement en partenariat avec l’agence allemande de coopération internationale (GIZ).

L’appel à candidature pour constituer ce forum vient d’être lancé. Il est destiné aux acteurs de la société civile, du secteur privé, des intervenants dans le secteur des médias ainsi que des acteurs municipaux.

L’initiative est lancée dans le cadre du projet ” Renforcement de capacités et appui à l’exécution de la politique nationale d’adaptation au changement climatiques ” mis en œuvre par la GIZ en partenariat avec le ministère des Affaires locales et de l’Environnement (MALE).

En effet, le think tank national sera réparti en 4 sous-groupes de réflexion, en l’occurrence, le Forum des acteurs des médias, celui du secteur privé, un autre pour les acteurs de la société civile et un quatrième forum destiné aux municipaux, selon Sabrine Jelili, Experte Technique Junior auprès de la GIZ.

L’objectif de ce projet est de fédérer les efforts, d’échanger et d’identifier, dans le cadre d’une approche participative et de concertation, des solutions d’adaptation aux changements climatiques et aussi de vulgariser cette thématique et sensibiliser le grand public à leurs enjeux, a-t-elle ajouté à TAP.

Etant un pays hautement vulnérable aux effets du changement climatique, la Tunisie s’est engagée activement, depuis la ratification de l’Accord de Paris en 2016, dans une politique volontariste de sensibilisation.