Le président de la République Kaies Said a eu jeudi, à Carthage, un entretien avec le secrétaire général de l’Organisation mondiale du Tourisme (OMT) Zurab Pololikashvili, sur les relations entre la Tunisie et l’organisation qui date de 1975 et les efforts, visant à réactiver le tourisme dans le monde après la pandémie du coronavirus 19, selon un communiqué de la présidence de la République.

Le chef de l’Etat, a affirmé que le tourisme constitue un secteur dynamique en Tunisie, soulignant que la situation exceptionnelle sur le plan sanitaire et économique, nécessite le renforcement de la coopération internationale dans ce domaine. Il a appelé à opter pour une nouvelle approche touristique favorisant le rapprochement des peuples.

Le secrétaire général de l’OMT, a souligné dans une déclaration au terme de la rencontre, la volonté de l’organisation de renforcer davantage la coopération avec la Tunisie à moyen et à long terme et son souci de consolider l’esprit d’initiative chez les jeunes et de renforcer la création de nouveaux circuits de tourisme alternatif.