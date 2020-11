La coopération entre la Tunisie et l’Organisation mondiale du Tourisme (OMT) vise à renforcer la destination touristique tunisienne à l’échelle internationale notamment, après la c la pandémie du COVID-19, a déclaré jeudi, le Secrétaire général de l’OMT Zurab Pololikashvili, à l’issue de son entretien, à la Kasbah, avec le chef du Gouvernement Hichem Mechichi.

Pololikashvili, qui effectue une visite en Tunisie du 24 au 27 novembre 2020, a souligné le rôle important et vital que peut jouer ce secteur dans l’économie tunisienne, faisant remarquer que le pays doit garder sa position en tant qu’une des meilleures destinations touristiques dans le monde.

Il a ajouté que la Tunisie est capable de conquérir de nouveaux marchés, d’autant plus qu’elle a ses traditions dans ce domaine, selon un communiqué publié sur la page Facebook de la Présidence du Gouvernement.

De son côté le ministre du Tourisme Habib Ammar, présent lors de cette rencontre, a estimé que la visite du secrétaire général de l’OMT en Tunisie, est un mes²sage fort sur l’importance du secteur touristique et sa dimension stratégique dans le développement, soulignant que la Tunisie restera une destination touristique distinguée notamment, dans la région euro-méditerranéenne.Il a rappelé qu’un accord de coopération technique a été signé entre son département et l’OMT outre un don de 200 mille euros pour le développement d’une nouvelle politique de communication numérique, post-COVID-19; l’’objectif étant de reprendre l’activité touristique, durant les mois de mai et juin prochains.