Le ministre de la Jeunesse, du Sport et de l’Intégration professionnelle, Kamel Deguiche, s’est entretenu, lundi 23 novembre, avec le président de la Confédération africaine de rugby et membre du Comité exécutif de la Fédération internationale de la discipline, Khaled Babbou, ainsi que le président de la FTR, Aref Belkhiria.

La rencontre a notamment permis d’évoquer les résultats probants réalisés par les sélections nationales, dames et messieurs, aux plans régional et international, et les préparatifs en prévision des prochains tournois qualificatifs aux Jeux olympiques de Tokyo 2021 et la Coupe du monde Paris (2024 et 2028).

L’entrevue a, par ailleurs, porté sur les projets futures de la FTR sur le plan de l’infrastructure à l’instar de l’aménagement des gradins du terrain de rugby de Tunis, et la construction de quatre autres terrains à Béja, Nefza, Rekada et Al Hrairia.