L’exposition virtuelle du commerce international “Chine-Moyen-Orient et Afrique du Nord“, organisée par le Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT) en partenariat avec la Chambre chinoise de commerce international (CCOIC), a débuté à Pékin le 19 novembre 2020.

Cette exposition est une mesure pragmatique initiée par le CCPIT pour approfondir et renforcer la coopération économique et commerciale entre la Chine et la région MENA face à la crise de la pandémie COVID-19. Grâce à un mode de service d’exposition innovant qui utilise pleinement Internet, la technologie cloud et le matchmaking B2B, cet événement s’étalant sur 10 jours vise à aider et à servir les entreprises chinoises à explorer de nouveaux marchés et à conclure des accords commerciaux.

Il est également conçu pour faire progresser les échanges économiques et commerciaux entre la Chine, le Moyen-Orient et les pays d’Afrique du Nord.

Parmi les personnalités qui ont assisté à la cérémonie d’ouverture, figurent M. Ke Liangdong, vice-président du CCPIT; Mao Jun, chargé d’affaires de l’ambassade de Chine au Maroc; Reda Oudghiri Idrissi, conseiller économique, ambassade du Maroc à Pékin; Mehdi Laraki, président du Conseil des affaires chinois du Maroc, et Hassan Al Hashemi, vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie de Dubaï.

Plus de 300 personnes ont participé virtuellement à la cérémonie d’ouverture, y compris des représentants de l’Association commerciale du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, des entrepreneurs d’entreprises chinoises et étrangères, des représentants d’institutions compétentes, des partenaires médiatiques et bien d’autres.

Pour Ke Liangdong, le marché chinois est le plus prometteur du monde. L’industrie manufacturière chinoise joue actuellement un rôle important et positif dans les chaînes industrielles et d’approvisionnement mondiales. En outre, l’énorme demande du marché intérieur chinois offrira davantage d’opportunités de coopération aux milieux d’affaires au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et au-delà.

Le CCPIT continuera à jouer son rôle unique et important de se relier avec le gouvernement et les entreprises chinoises ainsi qu’étrangères, et travailler avec toutes les parties pour construire une meilleure plate-forme pour les entreprises de la Chine et du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord pour mener des activités de commerce et d’investissement.

Plus de 1 200 entreprises chinoises ont participé à l’exposition et leur catégorie de produits couvre un large éventail de matériaux de construction, de l’électronique, des pièces automobiles, des articles ménagers, de l’agriculture et de l’alimentation, du textile et des vêtements, des soins de santé et aussi de l’énergie et protection de l’environnement. Le salon devrait accueillir plus de 10 000 fournisseurs et acheteurs du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord et d’autres régions du monde pour profiter de cette opportunité pour promouvoir les affaires et établir un partenariat commercial.

Cinq conférences spécialisées et des rencontres B2B précises ‘Global Trade Week’ se tiendront simultanément pendant l’événement du 22 au 26 novembre afin de permettre aux différents opérateurs (exposants et acheteurs) d’établir des contacts pertinents et d’explorer de nouvelles opportunités commerciales.