Un entretien tenu vendredi entre le chef du gouvernement Hichem Mechichi et le secrétaire général de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) Noureddine Tabboubi a permis d’évoquer les situations économique et social dans le pays en cette période de pandémie en plus d’autres dossiers sectoriels.

Les deux parties ont également évoqué la perception du gouvernement concernant la question de développement dans les régions qui serait basée sur la globalité et l’égalité selon les priorités.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, Mechichi a réaffirmé le rôle effectif de l’organisation syndicale en matière de traitement des dossiers sociaux. Il a également souligné le rôle de l’UGTT pour favoriser un climat social permettant d’entamer les réformes nécessaires.

Pour sa part, Tabboubi a affirmé l’importance de cet entretien, qui a représenté, a-t-il dit une opportunité pour examiner un ensemble de dossiers ainsi que les derniers événements survenus dans certaines régions, notamment après la propagation du coronavirus.

Le secrétaire général de l’UGTT a appelé par la même occasion à accroître les efforts pour surmonter les difficultés sur les plans économique et social, précise la même source.