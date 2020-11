Le budget dédié au ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières pour l’année 2021 est ” très modeste “, en comparaison avec le volume des engagements, estime la ministre des Domaines de l’Etat, Leyla Jaffel.

Lors d’une séance d’audition organisée par la Commission des finances, de la planification et du développement relevant de l’ARP, Jaffel a fait valoir que si les dépenses de retards et les fonds trésoriers sont exclus, les dépenses de gestion et d’investissements restent en deçà du niveau requis.

Elle a fait remarquer que son département s’attache malgré tout, à maitriser la gestion des domaines de l’Etat, en valorisant le rôle des biens fonciers pour assurer une ample contribution dans le développement des ressources de l’Etat et soutenir ses efforts pour le développement et l’emploi, et du coup alléger la charge sur la finance publique.

Dans le budget de l’Etat pour l’année 2021, le gouvernement a alloué un budget à ce ministère estimé à 75,500 MDT, contre 73,352 MDT en 2020.

Les dépenses se répartissent entre salaires (55 MDT), gestion (7 MDT), intervention (833 mille dinars) et investissement (12,657 MDT).

Le programme de la protection des domaines de l’Etat bénéficie d’un montant estimé à 43,8% de l’ensemble du budget, alors que le programme de gestion des domaines de l’Etat recèle 33,7% parallèlement au programme de gestion des domaines de l’Etat qui n’engrange que 22,5%.

D’après les données du département ministériel ,les dépenses d’investissements seront consacrées au financement de nouveaux projets et des programmes annuels outre les projets en cours de réalisation.

Le président de la Commission des finances, Heykel Mekki, a critiqué l’intervention du ministère dans le dossier des biens de l’Etat ainsi que celui de la Banque franco-tunisienne (BFT), insistant sur la nécessité de tenir une réunion sur ce dossier.

En réponse à la question du député Ahmed Ayed concernant l’exploitation des biens de l’Etat et l’augmentation des prix d’un mètre carré, sans intervention de l’Etat, le directeur général de la gestion des achats a fait savoir que le ministère de tutelle procède à la cession des biens fonciers destinés à des logements sociaux au dinar symbolique.

D’après lui, quelque 52 hectares ont été cédés en faveur des structures concernées par la réalisation de ce projet. De son côté, le ministère des domaines de l’Etat a procédé à la cession en faveur de l’Agence Foncière de l’habitat et de la société nationale de l’Immobilier de la République de Tunisie, de tous les biens fonciers dont la vocation est adaptée à la réalisation des projets pour habitation.