La société Ben Jemâa Motors, importateur officiel des marques BMW et MINI en Tunisie, annonce l’arrivée du nouveau “MINI Countryman“, le plus grand et le plus polyvalent des membres de la famille MINI.

Cette nouvelle version suscite de nouvelles sensations en matière de plaisir de conduite et affiche un cachet unique dans le style emblématique de la marque premium britannique. Le modèle revisité se démarque par un design peaufiné avec précision, des ajouts intéressants à la gamme d’équipements et une technologie innovante au service du fonctionnement et de la connectivité.

Combinant un style urbain et un look tout-terrain, le nouveau MINI Countryman est un SAV (Sport Activity Vehicle) ultime multi-talents. Bien positionné dans le segment compact premium, le modèle affiche une robustesse confirmée avec un habitacle spacieux et modulable doté de cinq vraies places. Le MINI Countryman, premier modèle à proposer une longueur extérieure de plus de quatre mètres, quatre portes, un grand hayon, cinq places, poursuit sa conquête vers le changement de positionnement dans le segment des voitures compactes haut de gamme. Ainsi donc, le MINI Countryman représente déjà près de 30 % des nouvelles immatriculations de la marque à l’échelle mondiale.

Design revisité

La stature haute du véhicule et sa garde au sol relevée suggèrent un habitacle spacieux, un caractère robuste et des caractéristiques de conduite à forte sensation.

Le design de la face avant, modifié avec précision, renforce le charisme puissant du nouveau MINI Countryman. Le nouveau design des pare-chocs avant et arrière, combiné à la nouvelle calandre et aux nouveaux feux avant et arrière à LED, définit clairement le nouveau modèle et représente une mise à niveau pour certains propriétaires de MINI sans oublier les roues en alliage léger.

Le nouveau modèle est équipé de série de surfaces intérieures Piano Black. Une nouvelle version des surfaces intérieures MINI Yours exclusives est proposée en option pour toutes les variantes du modèle.

Motorisation améliorée avec boite Steptronic

L’amélioration de la motorisation permet au nouveau MINI Countryman de concilier de façon encore plus harmonieuse plaisir de conduite et rendement énergétique. Outre l’optimisation des niveaux de CO2, d’autres aspects relatifs aux émissions polluantes ont également été améliorés en recourant à des technologies appropriées.

La version one commercialisée par la Société Ben Jemâa Motors est équipée d’un moteur 102 ch conforme aux exigences strictes de la norme antipollution Euro 6d.

Nouveaux équipements à la pointe

La mise en valeur intérieure du nouveau MINI Countryman a permis de le qualifier en tant que véhicule le plus désirable et le mieux fini dans son segment concurrentiel.

Une nouvelle et plus visible instrumentation digitale est disponible de série sur le nouveau MINI Countryman. Son écran à technologie « Black Panel » derrière le volant mesure 5 pouces (env. 12,5 cm) de diamètre. La gamme de systèmes audio et de navigation a été remaniée. Le bloc de commande circulaire du nouveau MINI Countryman affiche une belle surface, et le panneau de commande audio ainsi que les boutons d’activation des feux de détresse et des systèmes d’aide à la conduite sont désormais intégrés de façon plus harmonieuse. Parallèlement, les touches tactiles de raccourci et les surfaces Piano Black brillantes soulignent le caractère premium de la console centrale.

La nouvelle MINI Countryman est proposée en finition Pepper à partir de 158 500 DT TTC, et offre toutes possibilités de personnalisation sur commande spéciale à partir de 128 800 dinars tunisiens TTC.

Salah Barka, ambassadeur du nouveau MINI Countryman en Tunisie

Le styliste tunisien Salah Barka, figure de la mode et du glamour en Tunisie représentera le nouveau MINI Countryman pour la période à venir et aura la mission de contribuer à promouvoir l’image d’une voiture très stylée.

« Pour quelqu’un qui évolue dans le monde de la mode et du design, l’univers MINI est quelque chose de précieux qui suscite l’admiration. Cette marque a réussi là où beaucoup d’autres ont échoué. Elle a créé un design intemporel ; s’est réinventée sans se dénaturer ; s’est modernisée sans couper avec son passé et reste jusqu’à aujourd’hui la référence absolue des véhicules fashion. L’amour que je porte à la marque MINI ne date pas d’hier et je suis fier de dire que je fais maintenant partie de son univers iconique », déclare Salah Barka à cette occasion.

Apprécié de la gent féminine, respecté de ses pairs, médiatiquement rayonnant et doté d’une forte personnalité, Salah Barka porte l’ADN de la marque qui n’a pas cessé de bousculer les normes et les clichés pour consolider son positionnement « différent » et disruptif.

A propos de BEN JEMAA MOTORS

Ben Jemâa Motors, importateur officiel des marques BMW et MINI en Tunisie, se distingue par une expertise aux normes et aux exigences de BMW Group. La Société offre pour chacune de ses marques :