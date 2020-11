Le président de la République, Kaïs Saïed, achève ce lundi 16 novembre une visite d’Etat de trois jours au Qatar, à l’invitation de l’Emir Tamim Ben Hamad Al-Thani.

Une journée marathon a été entamée tôt le matin par une visite à la Fondation pour l’éducation, les sciences et le développement communautaire du Qatar (Qatar Foundation). Une institution qui vise surtout à “assurer la transition d’une économie pétrolière à une économie de la connaissance, en déverrouillant le potentiel humain”, selon les fondateurs.

Elle a été créée en partenariat avec des universités américaines et européennes.

Le chef de l’Etat a entendu un exposé sur les objectifs de cette institution à but non lucratif qui a été fondée en 1995 par l’Emir de l’époque, Cheikh Hamad Ben Khalifa Al-Thani et son épouse Cheikha Mozah Bent Nasser, mère de l’actuel Emir du Qatar.

Le président Kaïs Saïed s’est, ensuite, rendu à la bibliothèque nationale du Qatar où il a visité ce temple de la culture qatarie qui garde jalousement dans son écrin une collection de textes précieux et de manuscrits de la civilisation arabo-islamique qui ont retenu l’attention du président de la République.

A la fin de la visite, le chef de l’Etat a annoté le livre d’or de la bibliothèque et s’est déclaré “très fier d’avoir été invité à visiter ce haut-lieu du savoir”. Les meilleurs moments de ma vie sont ceux que j’ai passés dans les bibliothèques et parmi les livres, a-t-il déclaré.

Conçue par le Néerlandais Rem Koolhaas et inaugurée en 2018, la Bibliothèque nationale de Doha renferme la plus grande collection de livres de la région du Golfe, plus d’un million de livres et cinq cents mille éditions numériques, en plusieurs langues.

Le président de la République aura en fin de matinée une rencontre avec le président du Conseil de la Choura du Qatar, Cheikh Ahmed Ben Abdallah Al-Mahmoud.