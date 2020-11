Une séance de travail entre le ministre de la santé Faouzi Mehdi et Thouraya Jeribi, ministre auprès du chef du gouvernement chargée des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile, a été tenue vendredi.

La réunion a porté sur les moyens d’accroître les efforts et d’élargir la participation de la société civile afin de consolider les efforts nationaux en matière de lutte contre le coronavirus, et ce dans le cadre du programme “Azima” (Détermination), visant à se protéger contre cette pandémie.

Les participants à cette séance de travail tenue au siège du ministère de la santé ont souligné l’impératif de mettre en valeur les initiatives et les innovations en relation avec la Covid-19, ainsi que d’accroître les campagnes de sensibilisation et de la nécessité de respecter les mesures préventives et l’application des protocoles sanitaires, indique un communiqué du ministère de la Santé.

Le ministère des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile prévoit le lancement d’un programme “Azima” “Détermination” pour lutter contre le coronavirus et réduire son impact négatif sur différents plans, rappelle la même source.