Le Bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a tenu, vendredi après-midi, une réunion d’urgence à distance, après avoir reçu, de la part du gouvernement, le projet de Loi de Finances complémentaire modifié pour l’exercice 2020, a annoncé l’ARP, dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

“Il a été décidé de déposer ce projet de LFC auprès de la Commission des Finances, de la planification et du développement”, peut-on lire dans le même communiqué.Pour rappel, le gouvernement avait retiré la version initiale du LFC, pour le réviser, après avoir été rejeté en commission à l’ARP.

Elloumi avait souligné que la commission des finances a rejeté ladite version du projet et a appelé le gouvernement à l’amender et a clarifier davantage de nombreuses données relatives aux dépenses publiques, aux dettes ainsi qu’à la valeur des prêts et les modalités de leur utilisation d’une manière transparente et précise.

Pour sa part, le Gouverneur de la Banque Centrale Tunisienne, Marouane Abassi, avait appelé, lors d’une séance d’audition de la commission des finances, tenue le 28 octobre 2020, le gouvernement à réviser le projet de loi de finances complémentaire, en réduisant les dépenses, en reportant certaines dépenses ou en intensifiant le processus de restitution des sommes dues à l’Etat.

Il avait évoqué le déséquilibre de finances publiques du aux répercussions de la crise de coronavirus, ce qui augmentera le déficit à plus de 13% dans le projet de loi de finances complémentaire et portera la dette publique à des niveaux sans précédent.