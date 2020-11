Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, vendredi après-midi, au Palais de Carthage, le ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Mustapha Laroui. La rencontre a porté sur la situation environnementale dans le pays, notamment sur le dossier de l’importation des déchets ménagers italiens.

Le ministre a soumis au président de la République un rapport récemment élaboré par son ministère concernant ce dossier. Lequel a été transmis à la Justice et une enquête administrative a été ouverte pour identifier les responsabilités et les responsables dans cette affaire.

Laroui a aussi, exposé au président les efforts déployés par son ministère pour renvoyer ces déchets vers l’Italie conformément aux conventions internationales en vigueur.

Lors de cette rencontre, il a également été question des affaires locales et de l’état d’avancement du processus de décentralisation.

Le 2 novembre 2020, une émission d’investigation diffusée sur la chaîne tunisienne privée ” El Hiwar Tounsi ” avait révélé au grand public, cette affaire d’importation de déchets italiens par une société tunisienne établie à Sousse.

Selon l’émission, la société tunisienne en question procède chaque année à l’importation de près de 120 mille tonnes de déchets en provenance d’Italie et reçoit, 48 euros pour chaque tonne de déchets importée. Les déchets importés sont de divers types dont des déchets hospitaliers.

Provoquant un tollé général sur les réseaux sociaux, cette affaire a poussé le ministère de l’Environnement à sortir de son mutisme et à publier, un communiqué, dans lequel il avait annoncé l’ouverture d’une enquête. Il avait assuré toutefois, qu’aucune autorisation n’a été octroyée à la société en question.

De son côté, la direction générale de la douane a émis des réserves au sujet de cette affaire. Son porte-parole avait déclaré que la douane n’est pas en mesure de se prononcer sur cette affaire, car elle fait l’objet d’un litige avec la société en question, ajoutant que 70 conteneurs de ces déchets importés par la société contrevenante ont été mis sous scellés, en attendant l’application de la décision relative au renvoi de ces conteneurs.

Pour ce qui du reste des conteneurs qui sont au nombre de 212, ils sont encore en attente dans le port de Sousse.

La Tunisie est signataire de plusieurs conventions internationales concernant les déchets. Il s’agit surtout de la convention de Bale sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et de leur élimination, adopté à Bale, depuis le 22 mars 1989 et la convention de Bamako sur l’interdiction d’importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontaliers et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique. Elle est aussi signataire des codes des déchets européens.