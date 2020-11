SOTETEL lance un deuxième appel à candidature pour désigner trois représentants des actionnaires minoritaires, devant siéger dans son Conseil d’Administration. Est considéré comme actionnaire minoritaire, tout actionnaire détenant individuellement au plus 0,5 % du capital et les institutionnels détenant individuellement au plus 5% du capital.

Le dossier de candidature doit parvenir à la SOTETEL par voie postale sous pli fermé recommandé avec accusé de réception ou par rapide poste ou par porteur contre décharge à l’adresse suivante : SOTETEL Rue des Entrepreneurs ZI Charguia II.

La date limite de réception des candidatures est le 7 décembre 2020 à 16H30.