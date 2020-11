Le Bureau de la CEA pour l’Afrique du Nord tiendra en ligne, mardi 17 novembre 2020, la 35ème réunion du Comité Intergouvernemental des Hauts Fonctionnaires et Experts (CIHFE) pour l’Afrique du Nord sous le thème : « COVID-19 : politiques et stratégies de relance pour l’Afrique du Nord ».

Cette édition sera marquée par la participation de Vera Songwe, secrétaire générale adjointe de l’ONU et secrétaire exécutive de la CEA.

A l’occasion de cette rencontre, la présidence tournante sera transmise de l’Égypte à l’Algérie.

Organe délibérant statutaire, le CIHFE se réunit chaque année pour discuter du programme de travail et des orientations stratégiques du Bureau de la CEA pour l’Afrique du Nord.

Cette réunion sera également l’occasion de fournir à des hauts fonctionnaires et experts gouvernementaux, des chercheurs et des représentants du secteur privé et de la société civile pour évaluer les conditions économiques et sociales en Afrique du Nord et convenir d’un ensemble de recommandations pour accélérer la mise en œuvre des ODD, de l’Agenda 2030, l’intégration régionale et la création d’emplois dans la sous-région.

Le rapport de la 35ème réunion du Comité Intergouvernemental des Hauts Fonctionnaires et Experts pour l’Afrique du Nord sera soumis à la Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement Economique, organe délibérant de la CEA.

Le Bureau de la CEA pour l’Afrique du Nord est l’un des cinq bureaux sous-régionaux de la Commission économique pour l’Afrique et couvre sept pays : l’Algérie, l’Égypte, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, le Soudan et la Tunisie. Sa mission est d’aider les États membres à concevoir et à mettre en œuvre des politiques et programmes nationaux pour un développement inclusif et une transformation socio-économique structurelle en Afrique du Nord.

