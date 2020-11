Le ministre des Affaires culturelles par intérim, Habib Ammar, a présidé, mercredi 11 novembre, une séance de travail consacrée à l’examen des préparatifs du Sommet de la Francophonie qui aura lieu en novembre 2021 à Djerba.

La réunion a réuni Vladimir Rojanski, attaché de coopération à l’Union européenne (UE), Anis Saadaoui et Rabiaa Ben Hmida, représentants du ministère des Affaires étrangères, ainsi que plusieurs cadres et directeurs au ministère.

Habib Ammar a souligné le souci de son département d’offrir un contenu culturel important et diversifié à ce Sommet, saluant les efforts déployés en vue de faire réussir cette échéance d’envergure, un événement qui sera une occasion pour promouvoir le tourisme culturel et servir l’image culturelle et historique de Djerba à l’échelle nationale et internationale.

De son côté, Vladimir Rojanski a fait part de la volonté de l’Union européenne d’assurer une coopération efficiente à travers les projets culturels et touristiques variés sur lesquels travaille l’UE et qui sont à exploiter au cours de ce sommet qui se déroulera dans une île qui illustre la diversité des religions et la coexistence pacifique.